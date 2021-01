Mercato - OM : visite médicale prévue ce lundi pour Pol Lirola

Cela fait maintenant plus d'une semaine que le mercato d'hiver a ouvert ses portes et l'Olympique de Marseille cherche depuis un latéral droit pour épauler Hiroki Sakai. Selon les dernières informations de RMC Sport, les dirigeants marseillais auraient jeté leur dévolu sur Pol Lirola et seraient d'ores déjà tombés d'accord avec le joueur.

D'après la presse italienne, les négociations se serait accélérés dans les dernières heures entre l'OM et la Fiorentina et le défenseur espagnol serait sur le point de débarquer sur la Canebière. Sky Italia annonce que les deux clubs ont trouvé un accord ce matin et que l'arrière droit de 23 ans passera sa visite médicale ce lundi au centre Robert-Louis Dreyfus.