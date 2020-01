Mercato OM - Alvaro confirme que la clause de son contrat a déjà été atteinte

Arrivé cet été à l'OM en provenance de Villarreal sous la forme d'un prêt, Alvaro Gonzalez (30 ans) est un homme heureux en Canebière. Devenu un titulaire indiscutable malgré quelques pépins physiques (fissure du péroné en septembre), l'Espagnol entend bien rester à Marseille. Dans un entretien accordé à AS, il a dévoilé les dessous d'un transfert inévitable.

"Dans mon contrat, une clause était déjà remplie. Une clause d'option d'achat obligatoire a été introduite dans laquelle, si je jouais cinq matchs, l'OM devrait la payer. Il n'y a qu'une étape pour rendre officiel le transfert, et je suis très heureux ici. Mon objectif était d'arriver dans le club en forme, car si je jouais cinq matchs, j'allais signer trois autres saisons. Il n'y a pas de meilleur endroit que celui où les gens vous aiment. Je me sens aimé et je suis très heureux à Marseille ". Pour rappel, Gonzalez culmine déjà à 14 matchs toutes compétitions confondues.