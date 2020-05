Mercato OM - André Villas-Boas balaie la rumeur Newcastle

Annoncé dans le viseur de Newcastle ces derniers jours, André Villas-Boas a tenu à démentir les rumeurs au cours de son entretien pour RMC. S'il a fixé ses conditions pour rester à l'OM, le technicien portugais assure qu'il ne veut pas retourner en Premier League.

"Je ne veux pas retourner en Premier League. Je l'ai déjà fait. J'ai envie de faire autre chose. Ce n'est pas le championnat qui était le plus heureux pour moi. J'ai passé un an merveilleux à Tottenham, où on a fini avec le record de points. Mais ma demi-saison à Chelsea et celle qui a suivi à Tottenham n'ont pas été des réussite" a-t-il déclaré.