Mercato OM - André Villas-Boas balance ses vérités sur le dossier Arkadiusz Milik

André Villas-Boas a fait un point sur le mercato concernant le dossier Arkadiusz Milik, l'attaquant du Napoli.

Conférence de presse de rentrée pour André Villas-Boas ce lundi. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, après les voeux de la nouvelle année, a rapidement évoqué les besoins de son équipe sur le mercato de janvier. Interrogé sur le dossier Arkadiusz Milik (26 ans, Naples), le Portugais a joué cartes sur table concernant le Polonais, qui devrait quitter l'Italie cet hiver.

"On est sur beaucoup de dossiers. Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato, savoir jusqu'où on peut aller. C'est un poste où on veut faire quelque chose" explique André Villas-Boas. "On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On va travailler sur les autres dossiers concernant l'attaquant".