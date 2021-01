Mercato OM - André Villas-Boas confirme les offres pour Pol Lirola et Kevin Strootman

Après le match nul 0-0 contre Dijon, André Villas-Boas a fait un point sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Le coach portugais a confirmé une offre pour Pol Lirola, latéral de la Fiorentina, et le potentiel départ de Kevin Strootman vers le Genoa.

"Pour les deux, il y a des offres sur la table. Pour Pol, cela peut se finir dans les prochains jours, la même chose pour Kevin. Kevin est en contact autorisé pour le Genoa mais ils ne sont pas encore arrivés à un accord, je pense que cela peut arriver dans les prochains jours. De toutes façons, s'il reste, je suis content aussi, parce que c'est un bon professionnel. On est content du retour de Sanson et c'est un secteur où on a un peu plus de concurrence, donc c'est pour cela qu'on a laissé Kevin écouter des offres" a-t-il déclaré.