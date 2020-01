Mercato OM - André Villas-Boas juge Dimitri Payet intransférable

Présent en conférence de presse ce jeudi en vue du match face à Angers (samedi, 17h30) pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, André Villas-Boas est revenu sur la rumeur enflante, envoyant Dimitri Payet (32 ans) à West Ham. "Payet intransférable ? Oui et Dim le sait. C'est un joueur important pour l'équipe. J'ai vu ce qui est sorti dans la presse. Je ne sais pas si c'est vrai. Nous devons être prêts si cela se passe. Je ne pense pas que cela arrivera".

"Cette qualification en Ligue des champions n'est pas possible sans un joueur comme Payet. Il va nous manquer dans le jeu et de par sa personnalité. On a été moins bons sans lui. On a besoin d'un effort de tous les joueurs pour compenser cette absence". Titulaire indiscutable (19 matchs joués) et grand artisan de la première partie de saison réussie de l'équipe phocéenne, actuellement deuxième du championnat, Dimitri Payet sera absent face au SCO pour cause de suspension.