Mercato OM - Deux clubs prestigieux supervisent Boubacar Kamara

Selon les révélations de L'Equipe, Boubacar Kamara serait supervisé par le FC Barcelone et le Bayern Munich depuis plusieurs saisons.

La Ligue des Champions ne s'est pas passée comme prévue pour l'Olympique de Marseille, mais la compétition a offert de belles opportunités pour certains joueurs de se montrer. En effet, Boubacar Kamara (21 ans), déjà très intéressant en L1, a pu se mesurer au très haut niveau sur la scène européenne et s'éclate désormais au milieu de terrain. Estimé à 40 millions d'euros l'été dernier par l'OM, l'international Espoirs a repoussé les avances de plusieurs clubs, venus d’Angleterre, d’Italie ou encore de France et du PSG.

Quelques mois plus tard, l'OM a revu ses prétentions à la hausse selon L'Equipe après cette campagne européenne et évalue désormais son joyau de la formation à 60 millions d'euros. Nos confrères dévoilent deux nouveaux clubs intéressés par son profil, et qui le supervisent depuis plusieurs années maintenant. Le Barça, tout d'abord, aurait un oeil attentif à la situation du joueur, qu'il suit depuis ses 16 ans. Le Bayern est aussi intéressé par son profil et a commencé à le superviser à ses 18 ans. Quoi qu'il en soit, Marseille ne devrait pas vendre Kamara cet hiver, à moins d'une proposition difficile à refuser, mais pourrait le céder l'été prochain en raison de la fin de son contrat en 2022.