Mercato OM - Eyraud a fixé une somme à atteindre au niveau des ventes

Depuis jeudi, plus rien ne va à Marseille ! L'OM a officialisé le départ de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, ce qui a provoqué la colère d'André Villas-Boas. L'entraîneur portugais s'est entretenu avec Jacques-Henri Eyraud et a fait savoir qu'il souhaitait quitter le club, lui qui a toujours intimement lié son avenir à celui de l'Espagnol. En plus du départ de son collègue et ami, AVB n'a pas reçu les assurances qu'il demandait en vue de la saison prochaine, notamment en matière d'effectif.

D'après L'Equipe, JHE aurait fait savoir lors de cet entretien que le club devait vendre pour 60 millions d'euros cet été. "Ce n'est plus un projet sportif, c'est devenu de la finance" a glissé un membre de l'entourage du Lusitanien. Si ce n'est pas une surprise, une telle somme signifie que de nombreux cadres du groupe seraient menés à partir. Sanson et Thauvin jouissent d'une belle cote sur le marché, tout comme Kamara, lequel est associé au PSG ces derniers jours.