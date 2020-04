Mercato OM - Kamara sur les tablettes de l'AC Milan

Deuxième du championnat de France, l'Olympique de Marseille a montré qu'il avait deux visages cette saison. La présence dans le onze de Boubacar Kamara étant déterminante dans l'équilibre de l'équipe. Malgré quelques apparitions en défense centrale, son poste de formation, le jeune marseillais de 20 ans a été repositionné en sentinelle par André Villas-Boas. Présent dans l'impact, doté d'une bonne lecture du jeu et pas maladroit dans son jeu de passe, le minot a pris goût à ce nouveau poste où il forme un trio très efficace avec Morgan Sanson et Valentin Rongier.

Utilisé à 24 reprises en championnat cette saison, il n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'Europe. Joueur olympien à la plus forte valeur marchande, laquelle est comprise en 30 et 40 millions d'euros, il serait sur la short-list de l'AC Milan, d'après Calciomercato. Son profil plaît aux Rossoneri qui pourraient profiter des finances exsangues de l'OM pour faire baisser son prix et ainsi renforcer leur charnière centrale. Toutefois, Kamara n'est que la deuxième option des Milanais puisque Kristoffer Ajer est en tête de liste.