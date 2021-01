Mercato OM - La réponse de Villas-Boas à Aston Villa pour Sanson

Présent en conférence de presse après la défaite face à Nîmes (1-2), l'entraîneur de Marseille André Villas-Boas a fait le point sur le mercato, et plus particulièrement l'intérêt d'Aston Villa pour Morgan Sanson (26 ans).

"On va voir. Le mercato est ouvert, Sanson est un joueur qui est bien coté en Angleterre. Officiellement, on n'a reçu aucune offre, sauf si cela s'est passé pendant le match. C'est un garçon qui intéresse le foot anglais par ses caractéristiques, et c'est possible qu'il puisse se passer quelque chose", a confié le technicien portugais.