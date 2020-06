Mercato OM - Le Bayern finalement partant pour un prêt de Mickaël Cuisance !

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour le mercato estival, Mickaël Cuisance (20 ans) est lié au Bayern Munich jusqu'en 2024. Pour autant, le jeune milieu de terrain français, inclus dans la liste des 15 noms d'André Villas-Boas pour le mercato, pourrait bien quitter la Bavière cet été. Contrairement aux propos d'Hansi Flick ce week-end, qui a clairement indiqué qu'il comptait sur le milieu la saison prochaine, le Bayern Munich envisagerait bel et bien de prêter son jeune joueur l'an prochain selon Sky Germany.

Le club allemand voit ainsi l'opportunité pour Cuisance, auteur d'un but et d'une passe décisive samedi face à Wolfsburg, de bénéficier d’un temps de jeu beaucoup plus important. Seule ombre au tableau, l'avenir du milieu, qui est ouvert à un prêt, dépendra surtout de l'évolution des dossiers Thiago Alcantara ou encore Corentin Tolisso, annoncé partant. À noter que, selon Sky Sports, Marseille serait une option très intéressante pour l'ancien de Mönchengladbach.