Mercato OM - Le Betis veut s'immiscer dans le dossier Alvaro Gonzalez

Malgré son désir de rester à Marseille la saison prochaine, Alvaro Gonzalez est confronté à un contretemps qui pourrait lui faire regagner l'Espagne, où le Betis Séville le suit de près.

Arrivé à Marseille l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez (30 ans) a conquis le coeur des supporters marseillais et lui-même semble désormais avoir Marseille dans le coeur. A maintes reprises, l'Espagnol a répété son désir de rester dans la cité phocéenne la saison prochaine et d'y disputer la Ligue des Champions. Néanmoins, une pointe d'inquiétude se fait ressentir chez le défenseur puisque la situation actuelle a entraîné quelques perturbations quant à la levée de son option d'achat.

Et d'après Estadio Deportivo, le Betis Séville souhaiterait profiter du flou autour de son avenir pour dénicher le natif de Potes. Alors que Feddal et Mandi n'ont plus qu'un an de contrat et pourraient quitter l'Andalousie cet été, les dirigeants du Betis verraient d'un très bon oeil une arrivée du marseillais, d'autant plus qu'ils sont conscients des difficultés économiques de l'OM. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le sous-marin jaune, Alvaro pourrait finalement retourner en Espagne, contre son gré.