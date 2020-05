Mercato OM - Le nom d'Hervé Renard revient avec insistance

Dans l'hypothèse d'un départ d'André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille pourrait se tourner vers Hervé Renard, ancien coach du LOSC.

L'Olympique de Marseille pourra-t-il disputer la Ligue des Champions pour laquelle il s'est qualifié la saison prochaine ? André Villas-Boas sera-t-il toujours sur le banc olympien ? Avec quel effectif se présentera l'OM au début de saison ? Ces derniers jours, les interrogations sont nombreuses du côté de la cité phocéenne. Andoni Zubizarreta est parti, l'entraîneur portugais souhaite en faire de même mais rien n'est encore acté. Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont assuré au Lusitanien vouloir continuer l'aventure avec lui. Les cartes sont désormais entre ses mains.

Les espoirs de voir AVB continuer restent très minces et plusieurs noms ont déjà été évoqués pour lui succéder. Samedi, la piste Christophe Galtier a fait du bruit mais les agents de l'entraîneur français ont démenti les contacts avec l'OM et le coach lillois a rassuré son président. Dans ses colonnes, La Provence avance le nom d'Hervé Renard (51 ans), actuellement sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Les négociations n'ont pas débuté mais Jacques-Henri Eyraud apprécierait son profil puisqu'il connaît le championnat français et ses émoluments sont nettement inférieurs à ceux perçus par Villas-Boas actuellement.