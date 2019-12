Mercato OM - Les cinq offres qui intéressent Isaac Lihadji

Isaac Lihadji signera-t-il à l'Olympique de Marseille ? Ce long dossier, qui a débuté l'été dernier, a connu une grande avancée ces derniers temps avec l'alignement du club phocéen, grâce à JH Eyraud, sur les demandes salariales du joueur. Toutefois, la signature du premier contrat pro du Tricolore (17 ans) est toujours compliquée en raison des nombreux intérêts de clubs étrangers. Jeudi dernier, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, a d'ailleurs rencontré l'agent de Lihadji, Moussa Sissoko, afin de prendre la température sur l'éventuelle signature.

Ces derniers jours, l'entourage du joueur a filtré les offres reçues, mettant de côté les très grands clubs européen où il serait difficile d'émerger. Au final, cinq offres, en plus de l'OM, ont été retenues, plus intéressantes financièrement et sportivement : Lille, le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, Valence et Arsenal. En France, en plus du LOSC, l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco et l'OGC Nice ont pris des renseignements, mais la présence de Luis Campos au Brésil lors du Mondial U17 permet aux Dogues d'avoir une longueur d'avance. Ces dernières semaines, le pessimisme a gagné le camp marseillais même si Zubizarreta compte sur l'attachement de Lihadji à son club formateur pour le signer...