Mercato OM - Les dirigeants veulent envoyer Caleta-Car en Angleterre

Arrivé sur la Canebière à l'été 2018, Duje Caleta-Car (23 ans) a trouvé sa place au sein de la défense olympienne cette saison. Suite au repositionnement de Boubacar Kamara en sentinelle, le Croate s'est installé aux côtés d'Alvaro Gonzalez en défense centrale et a souvent fait forte impression. Pour le recruter, les dirigeants de l'OM n'avaient pas hésité à mettre le prix en investissant 19 millions d'euros sur lui. Deux ans plus tard et alors que le club a désespérément besoin d'argent, ils pourraient tenter de profiter de sa belle saison pour obtenir une plus-value intéressante.

Déjà annoncé dans le viseur de Naples, le vice-champion du monde 2018 pourrait voir des clubs anglais se rapprocher cet été puisque d'après L'Equipe, l'OM tente de trouver une porte de sortie en Premier League à son défenseur. Suite à l'arrivée de Paul Alridge en fin d'année dernière, Caleta-Car a été proposé à plusieurs écuries britanniques. Reste désormais à savoir si un club acceptera de faire une offre à hauteur de 30M€, prix fixé par l'Olympique de Marseille pour céder son joueur.