Mercato OM - Longoria ouvre la porte à des départs cet hiver

Pour faire face à des difficultés financières suite à la crise économique due à la pandémie de coronavirus, l'Olympique de Marseille pourrait ouvrir la porte à un départ de plusieurs joueurs cet hiver. En effet, le directeur sportif, Pablo Longoria, n'exclut aucune possibilité, comme il l'a confié au journal La Provence.

"Si des joueurs sont attractifs, tu dois être prêt à les remplacer. Mais je considère la vente des joueurs comme une façon de rétablir le bilan et une opportunité pour améliorer le club dans le futur. L'ambition de vendre est financière, mais il faut aussi considérer le projet dans son ensemble. On doit chercher à équilibrer le bilan et utiliser la vente d'un joueur pour créer un mécanisme interne et réinvestir l'argent pour étoffer son effectif", a expliqué l'Espagnol.