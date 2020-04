Mercato OM - Morgan Sanson séduit toujours en Angleterre

Marseille, sous la menace d'une sanction pour non-respect du fair-play financier, va certainement devoir vendre des joueurs lors du prochain mercato, afin de combler son large déficit (plus de 91 M€ en 2018-2019). Morgan Sanson fait partie des joueurs jouissant d'une belle cote sur le marché des transferts (estimée par le CIES entre 20 et 30 millions d'euros), et ses très bonnes performances sous le maillot de l'OM ne sont pas passées inaperçues outre-manche.

En effet selon L'Equipe, Everton et Aston Villa suivraient avec attention la situation du milieu de terrain Olympien. Les Villans (19 ème) sont à la lutte pour le maintien en Premier League, ce qui pourrait refroidir l'ancien Montpelliérain à la recherche d'un challenge conforme à ses ambitions, en cas de départ. Mais les Toffees quant à eux (12 ème), ont affiché de belles ambitions, notamment à travers le recrutement de Carlo Ancelotti au poste d’entraîneur. Pour l'heure, Sanson, auteur de 5 buts et de 4 passes décisives en 27 matchs, est sous contrat jusqu'en 2022. Le Français de 25 ans a déjà fait l'objet de convoitises en Angleterre, l'été dernier Wolverhampton (6 ème) s'était clairement positionné sur le joueur.