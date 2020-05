Mercato OM - Newcastle a sondé André Villas-Boas

Même si son avenir à l'OM ne tient plus qu'à un fil, André Villas-Boas n'a pas l'esprit ailleurs qu'à Marseille. Dans L'Equipe, on apprend ce jeudi que le coach portugais a "récemment refusé les avances de Newcastle", le futur nouveau riche du football anglais, qui lui proposait pourtant un pont d'or pour venir remplacer Steve Bruce et amorcer une nouvelle ère sous l'égide des repreneurs saoudiens.

Le problème, pour le club provençal, c'est qu'AVB a aussi refusé l'offre de prolongation que lui ont formulée ses dirigeants, il y a quelques jours : deux ans supplémentaires (jusqu'en 2023) aux mêmes conditions salariales, avec une saison de plus en option en cas de qualification pour la Champions League 2023-2024. Une nouvelle offre devrait prochainement lui être envoyée.