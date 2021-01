Mercato OM - Pablo Longoria dit non à Diego Costa !

Après avoir recruté Pol Lirola (23 ans), le directeur sportif de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria est toujours à la recherche d'un attaquant. Alors que les pistes d'Arkadiusz Milik (26 ans, Naples), Gaëtan Laborde (26 ans, Montpellier) et Jean-Philippe Mateta (23 ans, Mayence) sont évoquées, une autre piste est indiquée ce matin.

Selon le journal La Provence, Diego Costa (32 ans) a été proposé au club phocéen. Libre depuis son départ de l'Atlético Madrid, l'Espagnol n'aurait pas dit non à l'aventure marseillaise. En revanche, Longoria n'est pas plus intéressé que ça, et souhaite se concentrer sur d'autres objectifs.