Mercato OM - Pablo Longoria réfléchit à un salary-cap

Pablo Longoria fait un énorme travail depuis son arrivée à Marseille. Le directeur du football phocéen maîtrise à la perfection les négociations sur le mercato, à l'image des arrivées de Pol Lirola et d'Arkadiusz Milik, et souhaite instaurer un plan sur le long terme à l'OM. En effet, comme l'explique L'Equipe ce lundi, le dirigeant aurait comme projet d'instaurer un genre de salary-cap, comme il l'a déjà fait à Valence !

Ainsi, les stars de l'effectif pourraient toucher environ 2,7 millions d'euros net annuels ! Les joueurs intermédiaires, quant à eux, bénéficieraient de salaires entre 1,2 et 1,5 millions d'euros, contre des revenus entre 600 000 et 800 000 euros pour les jeunes pépites. À noter toutefois que Longoria n'a pas appliqué cette potentielle grille salariale pour Arkadiusz Milik, qui gagne plus que le plus gros palier.