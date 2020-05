Mercato - OM/Rennes : Julien Stéphan répond à Mbaye Niang

Interrogé par le Canal Football Club dimanche dernier, Mbaye Niang a confié avoir eu "des discussions" avec l'Olympique de Marseille. Loin d'être insensible à cet intérêt, l'attaquant du Stade Rennais a déclaré que d'évoluer à l'OM serait "un grand plaisir", au point même d'envisager une baisse salariale pour que cela puisse se réaliser. Des propos qui n'ont visiblement pas ravi l'entraîneur rennais, Julien Stéphan. "Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on a besoin d'avoir tout le monde complètement intégré dans le projet", a-t-il lâché lors d’un entretien accordé à Ouest-France.

Le technicien breton mise sur un parfait état d’esprit collectif. "Si on n'est pas collectivement très bons, il y a d'autres clubs qui ont plus de moyens que nous. Si on veut contrecarrer cette différence, ça passe forcément par un état d'esprit irréprochable", explique-t-il. Ainsi, il insiste clairement sur l'importance d'avoir "une identification très forte au club". Après avoir publiquement exprimé des envies d'ailleurs, Niang, arrivé à Rennes contre 15 millions d'euros, pourrait quitter la Bretagne après deux saisons réussies. Cette saison, l'international sénégalais (sous contrat jusqu'en 2023) a inscrit 10 buts en 26 matchs de Ligue 1.