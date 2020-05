Mercato OM - Sanson rêve d'une porte de sortie en Angleterre

Arrivé à Marseille en 2017, Morgan Sanson s'est imposé au sein de l'effectif olympien et est devenu un rouage essentiel du onze. Utilisé à 27 reprises cette saison en Ligue 1 (5 buts et 5 passes décisives), le milieu de 25 ans fait partie des joueurs les plus bankables de l'effectif marseillais. Recruté contre 9M€ au MHSC, les dirigeants phocéens espèrent en obtenir plus du triple puisque Jacques-Henri Eyraud en attendrait entre 30 et 40 millions d'euros.

L'été dernier, Sanson était suivi par plusieurs clubs anglais (Wolverhampton, West Ham), mais aucune approche concrète n'avait été effectuée. Intéressé par un challenge en Angleterre, le natif de Saint-Doulchard s'est rapproché de l'agent Pini Zahavi, comme le rappelle L'Equipe ce mardi. L'Israélien aurait glissé le nom du marseillais à Arsenal, Tottenham et Everton, mais il a fait savoir à JHE que le prix demandé était démesuré. Les dirigeants olympiens devront donc certainement revoir leurs exigences à la baisse suite à la crise économique liée à la pandémie du coronavirus, ce qui ne n'arrangerait pas leurs affaires pour le déficit astronomique qu'ils doivent combler.