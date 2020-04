Mercato OM - Sarr et Amavi, les sacrifiés de l'été ?

Si l'Olympique de Marseille réalise une belle saison en Ligue 1, il le doit en partie à des latéraux retrouvés. Constants tout au long de la saison, Bouna Sarr et Jordan Amavi pourraient attirer des prétendants cet été.

Avec un déficit qui devrait dépasser la barre des 100 millions d'euros, les finances de l'Olympique de Marseille sont catastrophiques. Malgré une probable qualification pour la prochaine Ligue des Champions, les Phocéens n'auront d'autre choix que de vendre l'été prochain, sans quoi le fair-play financier sévira à l'aube de l'été 2021. Point positif pour l'OM cette saison, plusieurs joueurs se sont mis en avant et ont retrouvé des couleurs. C'est notamment le cas pour les deux latéraux Bouna Sarr (28 ans) et Jordan Amavi (26 ans).

Sur le côté droit, le premier cité a clairement pris l'ascendant sur Hiroki Sakai. Très apprécié pour sa projection et son leadership au sein du vestiaire, l'ancien messin est observé par des clubs des plus grands championnats. Estimé à dix millions d'euros environ, il a été supervisé par le FC Séville en février dernier. L'OM et le club andalou aiment collaborer, comme cela avait été le cas avec la vente de Lucas Ocampos l'été dernier. Comme l'indique L'Equipe, Everton, West Ham, Mönchengladbach et Wolfsbourg sont aussi attentifs à sa situation. Toutefois, Sarr ne priorise pas nécessairement l'argent et préfère s'attarder sur un projet. En cas de qualification en LDC et étant donné son affection pour le club qu'il a rejoint en 2015, l'hypothèse qu'il reste à Marseille est tout à fait plausible.

Amavi attend un signe de la direction

En ce qui concerne son homologue du côté gauche, Jordan Amavi, il a connu une véritable renaissance sous les ordres de Villas-Boas. Utilisé à 26 reprises en championnat, l'ancien niçois a retrouvé les qualités qui avaient poussé les dirigeants marseillais à aller le chercher à Aston Villa. A un an de la fin de son contrat et alors que sa valeur est estimée à environ 10 millions d'euros également, il attend toujours un signe de ses dirigeants pour une prolongation. Conspué par son propre public et redevenu un joueur respecté par celui-ci grâce à sa belle saison, il souhaite continuer l'aventure et disputer la LDC avec l'OM. Reste à savoir si ses dirigeants pourront conserver un joueur dont le salaire surpasse les 200.000€ mensuels.