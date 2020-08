Mercato OM - Un courtisan aurait lâché Thauvin

Un temps intéressée par Florian Thauvin (27 ans), l'Atalanta Bergame ne serait plus sur les rangs, à en croire la Gazzetta dello Sport. L'entraîneur de la Dea, Gian Piero Gasperini, aurait décidé de se concentrer sur la piste menant au gaucher russe Aleksey Miranchuk (24 ans, Lokomotiv Moscou), lui aussi entré dans sa dernière année de contrat, mais plus jeune et moins cher en termes d'indemnité de transfert et de salaire.

De son côté, Thauvin aurait lui entamé des discussions avec les dirigeants marseillais autour d'une prolongation. Remis d'une blessure à la cheville qui l'a tenu éloigné des terrains quasiment toute la saison dernière, l'ancien bastiais pourrait finalement connaître un mercato assez calme.