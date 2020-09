Mercato OM - Une première piste a fuité pour le poste d'attaquant

Après avoir signé Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, l'Olympique de Marseille s'active pour signer une quatrième recrue : un attaquant. Les Phocéens, dont André Villas-Boas, ont confirmé cette quête et ont même fixé un petit budget, compris entre 5 et 6 millions d'euros. Toutefois, selon L'Equipe, cette enveloppe pourrait finalement être légèrement plus haute, jusqu'à 10 millions d'euros, en raison des économies réalisées sur les salaires de Payet et Mandanda.

Nos confrères dévoilent aussi le nom d'une première piste pour le poste d'attaquant, directement puisée dans la liste d'André Villas-Boas : José Juan Macias. Inconnu du grand public, le Mexicain de 20 ans évolue aux Chivas de Guadalajara (13 buts en 50 matchs). Il dispose, surtout, d'un profil différent de celui de Dario Benedetto, le titulaire à Marseille.