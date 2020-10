Mercato OM - Villas-Boas enterre le recrutement d'un joker au poste de latéral droit

Avec le départ de Bouna Sarr lors du dernier jour du mercato, l'Olympique de Marseille ne dispose plus que d'un seul latéral droit : Hiroki Sakai. Si le club phocéen a tenté de signer Joakim Maehle dans les ultimes minutes du marché des transferts, sans réussite, l'hypothèse d'une recrue via l'utilisation d'un joker a mûri en interne. Toutefois, ce jeudi, André Villas-Boas a définitivement enterré l'arrivée d'un défenseur. "On remet ça pour plus tard. C'est peut-être mieux d'attendre janvier pour le faire. On connait le marché français. Notre doublure à droite sera Yuto ou un changement de système" a-t-il déclaré.