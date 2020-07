Mercato OM - Villas-Boas évoque la piste Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi est bien dans la short-list de l'OM. André Villas-Boas, interrogé par L'Equipe, confirme que le jeune défenseur argentin (21 ans) l'intéresse et explique même que le club le suivait l'année dernière, "mais il a signé pour Dortmund pour 16 millions d'euros". En fait, Balerdi est arrivé au BVB dès janvier 2019, Villas-Boas ne débarquant sur le banc olympien que six mois plus tard... Quoiqu'il en soit, les vices-champions de France vont bel et bien tenter de l'attirer en Provence cet été. "On a présenté quatre noms à Jacques-Henri et il en fait partie. C'est un profil intéressant, on va voir ce qui va se passer. Mais on est prêts sur les trois autres dossiers, au cas où", prévient AVB.

Villas-Boas explique par ailleurs que les départs d'Andoni Zubizarreta (directeur sportif) et Albert Valentin (responsable du recrutement), en mai, n'ont pas bousculé les plans de l'OM sur ce mercato estival. "Tout ce travail a déjà été fait au début du mois de mars. La liste est prête depuis longtemps", indique-t-il. "On a retardé quelques réunions à cause du confinement. Mais la liste reste plus ou moins la même que celle qu'on avait avec Andoni et Albert. J'ai seulement ajouté deux noms."