Mercato OM - Villas-Boas met la pression sur la quête d'un nouvel attaquant

André Villas-Boas a confirmé hier la signature imminente à Marseille de Yuto Nagatomo. Une fois encore, l'OM ne s'est pas ruiné en récupérant un joueur libre, et donc gratuit, après avoir déjà accueilli Leonardo Balerdi en prêt et Pape Gueye sans débourser la moindre indemnité de transfert. Et l'entraîneur portugais a fait les comptes en attendant l'arrivée d'un nouvel attaquant...

"On a fait un joueur en prêt, un joueur hors contrat et un joueur libre, maintenant je pense qu'on a l'argent nécessaire pour investir à ce poste", a-t-il commenté, comme pour encourager ses dirigeants à mettre le paquet sur un avant-centre. "On va voir. On espère bien finir cette opération." L'OM a jusqu'au 5 octobre pour finaliser son mercato.