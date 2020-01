Mercato OM - West Ham veut récupérer Dimitri Payet

Voilà une information qui ne va pas apaiser les tensions à Marseille, palpables depuis un peu plus d'une semaine et les interrogations publiquement exprimées par André Villas-Boas sur la situation de l'OM. Alors que le club phocéen est dans le rouge financièrement, avec un important trou à combler pour ne pas afficher un nouveau déficit en fin d'exercice, on apprend dans les colonnes de L'Equipe que West Ham pourrait formuler une offre avant la fin de ce mercato d'hiver pour Dimitri Payet (32 ans).

Ce qui pourrait ressembler à une bonne nouvelle pour un club qui a donc besoin de dégager des liquidités rapidement, n'en est pas une d'un point de vue purement sportif. Payet, impliqué sur 12 buts (8 buts et 4 passes décisives) en 19 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison, est le leader offensif de Villas-Boas, au-delà d'être son capitaine, celui à qui l'OM doit en grande partie sa 2e place au classement de Ligue 1 après 20 journées. Le perdre en cours de saison serait évidemment catastrophique, quand bien même Florian Thauvin s'apprête à revenir de blessure.