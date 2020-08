Mercato - On y voit plus clair sur la liste des joueurs transférables au FC Barcelone...

Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a cité huit joueurs considérés comme intransférables. Cela signifie que les autres pourraient prendre la porte cet été...

Le grand chambardement a déjà commencé au FC Barcelone avec le remplacement de Quique Setién par Ronald Koeman, moins d'une semaine après le fiasco du quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (défaite 2-8). Il est loin d'être terminé, puisque c'est désormais à la constitution de l'effectif qu'il faudra penser, chez les hautes sphères catalanes. Nos confrères espagnols s'y penchent depuis de nombreuses semaines et plusieurs listes de joueurs indésirables ont déjà parcouru la presse.

Au cours d'une longue interview relayée par les médias du club culé, le président Josep Maria Bartomeu a pris le problème à l'envers, en énumérant les joueurs qu'il souhaite à tout prix conserver cet été. En commençant par le plus éminent d'entre-eux. "Messi est intouchable, non-transférable. Il le sait, tout le monde le sait", a-t-il martelé. "Il y a d'autres joueurs intransférables, comme (Marc André) Ter Stegen, (Clement) Lenglet, (Nelson) Semedo, (Frenkie) De Jong, (Antoine) Griezmann, (Ousmane) Dembele..." Ansu Fati a aussi été cité parmi ces joueurs indissociables, aux yeux de son président, des futurs plans du Barça.

Busquets, Piqué et Suarez ont des bons de sortie

Par élimination, on peut en conclure que les autres joueurs de l'effectif disposent d'un bon de sortie, à l'exception peut-être de Frenkie de Jong, arrivé seulement l'été dernier. Gerard Piqué (33 ans), qui avait posé un gros point d'interrogation sur son avenir après la déculottée munichoise, mais aussi Jordi Alba (31 ans), Sergio Busquets (32 ans) et Luis Suarez (33 ans) font partie des cadres dont le Barça accepterait de se séparer cet été. La succession du milieu espagnol, formé à la Masia, a déjà été préparée avec les arrivées de De Jong et Pjanic, tandis que l'attaquant uruguayen dispose de touches en MLS. On peut ajouter à cette liste les Arturo Vidal (33 ans), Ivan Rakitic (32 ans), Sergi Roberto (28 ans) et autre Samuel Umtiti (26 ans). L'intersaison s'annonce mouvementée chez les Blaugrana.