Mercato - Onana, Cillessen et Kepa au coeur d'un échange à trois ?

En quête de renforcer son poste de gardien de but, Chelsea cherche activement un nouveau titulaire dès cet été. D'après Marca, l'opération pourrait d'ailleurs faire beaucoup de bruit. En effet, les Blues seraient au coeur d'un échange à trois avec Valence et l'Ajax d'Amsterdam. Critiqué et poussé vers la sortie chez les Blues, Kepa Arrizabalaga (25 ans) aurait la possibilité de se relancer en Espagne avec un prêt de deux saisons.

Avec cette arrivée de poids, les Merengots enverraient Jasper Cillessen (31 ans) aux Pays-Bas, là où il avait brillé de 2011 à 2016. Peu utilisé en Liga, le portier néerlandais dispose d'une occasion idéale de retrouver une place de titulaire. Enfin, André Onana (24 ans), courtisé par le Barça et de nombreux grands clubs européens, pourrait lui débarquer à Chelsea. Un échange à trois donc qui permettrait au club londonien de réaliser un nouveau coup sur le marché des transferts après les achats récents d'Hakim Ziyech et Timo Werner.