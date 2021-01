Mercato - Opération dégraissage en vue pour Man United

Selon le Sun et le Daily Mail, Manchester United envisage de vendre ou prêter plusieurs joueurs dès cet hiver. Six noms sont cités : Sergio Romero, Phil Jones, Marcos Rojo, Jesse Lingard, Daniel James, Brandon Williams. Le gardien argentin était dans le viseur de Chelsea, Everton et Leeds l’été dernier. Rojo et Jones pourrait eux aussi rester en Angleterre. West Bromwich cible Jones, tandis que Newcastle s’intéresse à son coéquipier argentin. Lingard et James pourraient être prêtés, eux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu avec les Red Devils. Enfin, quant à Williams, le latéral serait suivi par Southampton, Newcastle et le Bayer Leverkusen.

Dans le sens des arrivées, l'actuel co-leader de Premier League tenterait de faire venir dès ce mois de janvier le grand espoir ivoirien de l’Atalanta Bergame Amad Diallo (18 ans), mais les Italiens aimeraient bien le garder jusqu’à la fin de la saison. Dans tous les cas, que ce soit au niveau des arrivées ou des départs, le mercato s'annonce agité du côté de Manchester.