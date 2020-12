Mercato - Orel Mangala confirme avoir eu des contacts avec l'OL et l'OM (exclu Madein)

Orel Mangala (22 ans) a évoqué, au cours de son entretien pour MadeInFOOT, son dernier mercato estival. L'international Espoirs Belge nous a ainsi confié qu'il avait bien eu des contacts avec deux clubs français, à savoir l'OL et l'OM, durant l'été mais que Stuttgart avait rapidement fait savoir qu'il ne serait pas à vendre. "Mon mercato ? C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de bruits au début, mais Stuttgart a directement dit qu’il ne voulait pas me lâcher, qu’il avait eu besoin de moi pour monter. Ça a été très vite clair. Dans sa tête, on se dit toujours qu’on rate peut-être des belles occasions. Mais pour moi, quand ça ne se fait pas, ça veut dire que ce n’était pas le bon moment. Aujourd’hui, quand je regarde ce qu’il se passe pour le moment, je trouve que ce n’était pas une mauvaise idée !" a-t-il déclaré. "L'OL et l'OM ? Il y a eu des contacts, mais voilà…"

Relancé sur la question, Orel Mangala a juste dit quelques mots flatteurs sur les deux Olympiques : "Lyon et Marseille, ce sont des clubs de prestige, qui jouent la Ligue des Champions. On ne peut pas parler mal de ce genre de clubs". Cette saison, le milieu belge compte 1 but et 2 passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues avec Stuttgart.

