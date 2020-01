Mercato - Osimhen, Soumaré, Gabriel : le Real Madrid veut faire son marché au LOSC !

Gabriel, Osimhen et Soumaré, qui se sont révélés durant la première partie de saison lilloise, ont tapé dans l'oeil du Real Madrid. Une offensive pourrait être menée l'été prochain par le club espagnol.

Trois pensionnaires de Ligue 1 font la une de Marca ce vendredi. Il ne s'agit pas de Neymar ni de Kylian Mbappé, qui collectionnent pourtant les titres à leur effigie du quotidien madrilène, ni même d'un autre joueur du Paris St-Germain. En fait, ce sont trois Lillois qui défraient la chronique dans la capitale espagnole : Boubakary Soumaré (20 ans), Gabriel (22 ans) et Victor Osimhen (21 ans).

Vous l'aurez deviné, ces trois-là sont ciblés par le Real Madrid, qui envisage de les recruter à moyen terme et non dès cet hiver où le LOSC, engagé dans la lutte pour le podium en Ligue 1 (3e à la mi-saison), devrait fermer la porte. Nos confrères ibériques, qui gardent en mémoire la vente de Nicolas Pépé à Arsenal pour 80 M€ l'été dernier, rappellent néanmoins que "le club français est spécialisé dans la vente" et qu'il ne serait pas étonnant de le voir se délester de ses meilleurs éléments dans six mois.

En quête de renforts dans l'entre-jeu, le Real aurait commencé par suivre Soumaré, qui a également tapé dans l'oeil de Valence et de plusieurs clubs anglais, à l'affût depuis des mois déjà. La concurrence sera au moins aussi relevée pour Osimhen, 3e meilleur buteur de L1 à la mi-saison et visé par d'autres cadors tels que Liverpool ou le Barça. Moins d'efforts seront à prévoir pour s'offrir Gabriel, enfin performant trois ans après son arrivée à Lille, mais dont le contrat expire dans dix-huit mois désormais.