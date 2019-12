Mercato - Osimhen a tapé dans l'oeil de Jürgen Klopp et Liverpool !

En quête d'un renfort au poste d'attaquant pour la saison prochaine, Liverpool pourrait jeter son dévolu sur Victor Osimhen, le jeune attaquant du LOSC.

Pour sa première saison en Ligue 1, Victor Osimhen n'avait pas de temps à perdre. Arrivé l'été dernier en provenance de la Belgique, l'attaquant de 21 ans s'est immédiatement imposé comme un titulaire dans l'effectif de Christophe Galtier. A la mi-saison, le Nigérian a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues. Nommé joueur du mois d'octobre en Ligue 1, le natif de Lagos qui fête ses 21 ans ce dimanche n'a eu aucun mal à s'adapter au football français, si bien que ses performances, que ce soit dans l'Hexagone comme en Europe, ne sont pas passées inaperçues.

Les grands clubs européens sont déjà nombreux à s'intéresser au profil du buteur lillois, d'autant plus que le marché des attaquants est extrêmement fermé. Alors forcément, lorsqu'un joueur avec un tel talent émerge, les intérêts ne tardent pas à être manifestés. "Il y a déjà des intérêts pas loin de ce niveau-là (entre 50 et 80M€). C’est un joueur qui est dans sa courbe ascendante, c’est un jeune joueur qui vient juste d’arriver. [...] C’est même pas que la porte est fermée cet hiver, c’est que j’aimerais la garder fermer cet été" déclarait Gérard Lopez au sujet de son attaquant à la mi-décembre, de quoi dissuader les prétendants, pour le moment.

Toutefois, le président lillois sait que des offres très importantes devraient arriver dans les prochains mois, et l'une d'elles pourrait provenir de Liverpool. D'après The Telegraph, Jürgen Klopp est sous le charme de Victor Osimhen et souhaiterait que ses dirigeants se positionnent sur lui cet été. Les Reds ont observé le joueur a plusieurs reprises et les compte-rendus donnés au coach allemand ont fini de le convaincre. Parfaitement conscients que le LOSC n'étudiera aucune offre pour son joueur cet hiver, les dirigeants des champions d'Europe en titre devraient donc préparer une offre pour l'été prochain.