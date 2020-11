Mercato - Pablo Longoria annonce la couleur pour cet hiver

L'Olympique de Marseille a été plutôt actif cet été avec l'arrivée de 5 joueurs, plus l'option d'achat de 4 millions d'euros d'Alvaro Gonzalez qui a été levé. Malgré ce renforcement, André Villas-Boas n'a pas signé l'avant-centre qu'il réclame depuis plusieurs mois et ce ne sont pas les performances (0 but, 1 passe décisive) de Dario Benedetto depuis le début de saison qui vont rassurer le technicien lusitanien. Présent sur le plateau du site Le Phocéen, Pablo Longoria a évoqué de possibles arrivées lors du mercato hivernal.

"Si on veut rentrer dans les individualités, si on peut s'améliorer, on le fera. Mais je ne veux pas renforcer avec un autre joueur pour faire dans la démagogie. S’il y a des opportunités pour améliorer l’effectif, on le fera. On a un effectif avec beaucoup de contrats. Il faut bien préparer tous les postes et améliorer tout le temps l’équipe. On analyse beaucoup l’équipe. Il y a une marge mais il faut être attentif. S’il y a une opportunité, on en profitera" a annoncé le directeur sportif sur le site spécialisé de l'OM.