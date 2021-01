Mercato - Pablo Longoria détaille sa stratégie dans le dossier Milik

Ce n'est plus un secret pour personne, l'Olympique de Marseille discute depuis plusieurs jours avec Naples concernant le transfert d'Arkadiusz Milik. Les négociations semblent à l'heure actuelle toujours aussi compliquées face à des dirigeants italiens qui se montrent assez gourmands. Présent au micro de Téléfoot avant la rencontre face au Nîmes Olympique ce samedi après-midi, Pablo Longoria a avoué travailler également sur d'autres dossiers.

"C’est un mercato où je crois qu’il ne faut pas être impatient. Il faut être patient, être froid. On travaille sur plusieurs alternatives au poste d’attaquant. Dans la presse, on parle beaucoup de Milik, l’un des meilleurs attaquants en Europe. Mais on travaille sur plusieurs alternatives, avec patience. Dans un mercato avec des circonstances très difficiles, c’est toujours le plus calme qui gagne" a déclaré le directeur sportif espagnol.