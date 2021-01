Mercato - Pablo Longoria prépare un offre pour Irfan Can Kahveci

L'Olympique de Marseille est en passe de conclure la vente de Morgan Sanson à Aston Villa pour un montant avoisinant les 16 millions d'euros. Alors que le transfert doit être officialisé dans les prochaines heures, Pablo Longoria s'active en coulisse pour trouver un remplaçant à l'ancien montpelliérain d'ici la fin du mercato d'hiver.

Selon les informations de Futbal Arena, le directeur sportif de l'OM apprécierait le profil d'Irfan Can Kahveci. Le média truc évoque une offre de 12 million d'euros et 20% à la revente qui pourrait arriver sous peu sur le bureau des dirigeants de Basaksehir. Dans l'émission Hattrick, les journalistes présents annoncent cependant que le milieu de terrain de 25 ans serait le plan B de la direction phocéenne et que Pablo Longoria privilégierait une autre piste pour le moment.