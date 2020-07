Mercato - Papalélé se rapproche de Saint-Etienne (info Madein)

Il y a quelques heures, nous vous révélions, sur notre site internet, que l'AS Saint-Etienne était sur les traces de Papalélé, un attaquant de 22 ans en fin de contrat avec Porto B. Selon nos informations, les Verts sont bel et bien en négociations avec le joueur et son entourage. Dans le Forez, un contrat de trois ans est à l'étude pour l'international Cap-Verdien mais les détails restent à définir.

Arrivé à Porto au mois de novembre, Papalélé n'est apparu qu'à deux reprises avec l'équipe réserve avant d'être opéré, au mois de février, d'une appendicite. Et avec son temps de récupération et la mise en pause des championnats en raison du coronavirus, ce dernier n'a pas eu l'occasion de refouler les terrains. L'attaquant, très mobile et adroit devant les cages, était aussi, il y a quelques temps, dans le viseur du LOSC...