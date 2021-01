Mercato - Papu Gomez vers Séville

Devenu indésirable à l'Atalanta Bergame après une bagarre avec l'entraîneur du club Gian Piero Gasperini, Alejandro Gomez (32 ans) va quitter l'Italie cet hiver. Convoité par le Paris Saint-Germain, l'Argentin devrait finalement prendre la direction de Séville.

En effet, selon Sky Sports, les Andalous sont proches d'enregistrer l’arrivée du milieu offensif. Les deux clubs ont entamé les négociations cette semaine, et le directeur sportif sévillan Monchi souhaite boucler l'opération le plus rapidement. Le club espagnol offrirait entre 5 et 6M€ plus des bonus à la Dea. Ainsi, il ne reste plus qu’à trouver un accord sur les bonus, qui seront compris entre 1 et 2M€. Une bonne affaire pour Séville.