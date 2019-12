Mercato - Paredes à la Juventus ? Le PSG revoit ses exigences à la hausse

Depuis plusieurs jours, la presse italienne fait état de négociations plus ou moins avancées entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin pour Leandro Paredes (25 ans). Les récentes belles prestations du milieu de terrain argentin n’ont pas convaincu les dirigeants parisiens, qui souhaitent toujours le céder au cours du mercato hivernal. Mais les Rouge-et-Bleu ne comptent pas brader leur joueur, également dans les petits papiers du Napoli, et veulent en tirer le maximum.

Selon le Corriere di Torino, le PSG aurait revu ses demandes à la hausse pour l'ancien élément du Zénith Saint-Pétersbourg. Leonardo, le directeur sportif francilien, chercherait à obtenir l'accord des Bianconeri sur les bases d'un échange impliquant Leandro Paredes, Emre Can (25 ans) et Mattia De Sciglio (27 ans). Le club piémontais est clairement partant pour céder l'Allemand mais se montrerait plus réticente concernant le latéral droit italien, qu'il préférerait idéalement prêter avec option d'achat.