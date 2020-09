Mercato - Paris veut se séparer de trois joueurs

À deux semaines de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain doit vendre pour 60 millions d'euros rapporte le journal l'Équipe. Pour ça, le club de la capitale a placé Idrissa Gueye, Julian Draxler et Thilo Kehrer sur la liste des transferts

Si Paris veut acheter, Paris va devoir vendre. Alors que le mercato fermera ses portes le lundi 5 octobre prochain, le PSG est toujours à la recherche d'un joueur à chaque ligne. Mais avant d'entamer les négociations pour quelconques recrues potentielles, le club de la capitale doit récupérer 60 millions d'euros explique l'Équipe dans ses colonnes. Le quotidien informe que l'Atletico Madrid est venu au renseignement pour le milieu de terrain Idrissa Gueye (30 ans). Le sénégalais aurait décliné et donné sa priorité à l'Angleterre, s'il venait à quitter le PSG. Face à la concurrence d'un Leandro Paredes (26 ans), Gueye n'exclurai pas l'idée d'un départ.

Draxler et Kehrer poussés dehors ?

Autres départs envisageables côté parisien, ceux de Julian Draxler (27 ans) et Thilo Kehrer (24 ans) . Le premier est à un an de la fin de son contrat, mais semble peu enclin à renoncer à son salaire de 370 000 euros par mois et ce malgré l'intérêt prononcé du Herta Berlin. Quant au second il est conscient que son temps de jeu risque d'être réduit avec l'arrivée d'Alessandro Florenzi (29 ans) et pourrait se laisser tenter par la Premier League ou la Bundesliga.