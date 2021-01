Mercato - Patrice Garande s'oppose au départ d'Amine Adli à l'OM

L'Olympique de Marseille est à la recherche depuis plusieurs jours d'un milieu de terrain pour pallier le départ de Morgan Sanson à Aston Villa. Si le club phocéen a coché plusieurs noms sur sa liste, il semblerait que Pablo Longoria ait jeté son dévolu sur Amine Adli. Le joueur ferait le forcing pour rejoindre la Canebière et aurait d'ores et déjà annoncé à ses dirigeants qu'il ne prolongerait son contrat se terminant en juin 2022. Malgré la volonté commune de l'OM et du franco-marocain, la direction toulousaine s'oppose à ce transfert. Présent en conférence de presse ce vendredi après la victoire (3-2) face à Clermont, Patrice Garande a assuré que le milieu de terrain de 20 ans ne quitterait pas l'Occitanie.

"Il est très important pour nous, il a cette faculté à accélérer le jeu, à faire des différences en un contre un. Je parle tous les jours avec lui. On a parlé ce matin. C’est simple, ma relation est très claire avec lui. J’ai confiance en lui et il a la confiance de ses partenaires. A partir du moment où il me dit qu’il a envie d’être là, qu’il veut jouer la montée avec nous et que ce qui se passe autour ne le perturbe pas, je lui fais confiance et j’ai raison de lui faire confiance. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe dans le vestiaire. La vérité, c’est ce qu’on se dit entre quatre yeux. C’est un garçon qui aime le club et qui a envie de monter avec nous. Il a montré aujourd’hui à tout le monde son attachement au club. C’est un jeune joueur, il faut aussi le protéger par rapport à ça et lui expliquer certaines choses. Il doit sa réussite à son travail, son investissement et ses partenaires. Il franchit peut-être les étapes plus vite que la moyenne. C’est un garçon qui vit un truc fantastique avec nous et ses potes. Il a très envie que la fin de l’aventure se concrétise par une montée. Il sera temps ensuite de passer à son avenir" a déclaré le coach toulousain.