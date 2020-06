Mercato - Patrick van Aanholt s'amuse d'un montage de lui au PSG

Formé aux Pays-Bas, Patrick van Aanholt a fait une grande partie de sa carrière en Premier League. Après avoir découvert l'Angleterre avec Chelsea, le latéral gauche de 29 ans fait désormais les beaux jours de Crystal Palace depuis 2017, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2021. Et dernièrement, des rumeurs parues notamment du côté du Eindhovens Dagblad expliquaient que le gaucher était dans le viseur du Paris Saint-Germain pour remplacer Kurzawa (en fin de contrat).

Visiblement, ses plus grands fans ont eu écho de cette nouvelle et ont publié de nombreux montages du joueur avec le maillot parisien. De quoi faire énormément rire l'international Batave, auteur de 3 buts en 22 matchs de Premier League : "Pouvez-vous tous continuer à m'en envoyer ?" Un appel du pied à peine dissimulé aux Parisiens ?

Can you all keep sending these through please 😂 pic.twitter.com/T7zj2AFsGW