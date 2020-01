Mercato - Paul Joly attend un signe d'Amiens (info Madein)

Arrivé à l'été 2018 en provenance du FC Lorient, Paul Joly (19 ans) fait les beaux jours de la réserve de l'Amiens SC. Le jeune défenseur central, formé au poste de milieu de terrain, a reculé d'un cran en Picardie afin d'offrir à son équipe sa qualité de premier relanceur (12 matchs cette saison en N3,1 but). Prometteur, celui qui a signé un contrat stagiaire il y a un peu moins d'un an arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et attend un signe de l'ASC, selon nos informations.

En effet, pour le moment, le natif d'Orléans n'a aucune nouvelle de ses dirigeants pour la signature d'un premier contrat professionnel. Alors que ce bail pourrait concrétiser de parfaite manière ses deux saisons prometteuses à Amiens (U19 puis N3), Joly est dans l'attente et espère continuer l'aventure avec Amiens. Reste maintenant aux dirigeants de trancher, d'autant plus que l'attentisme picard pourrait pousser plusieurs clubs à venir à la pêche aux informations...