Mercato - Paul Le Guen en passe de prolonger au Havre

Entraîneur du Havre (L2) depuis cette saison 2019-2020 et initialement lié au club doyen jusqu'en 2021, Paul Le Guen devrait prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires. Le technicien a annoncé cette nouvelle au cours d'un entretien avec Paris-Normandie. "On en a reparlé avec le président (Vincent Volpe) jeudi ou vendredi dernier, on a convenu de se voir pour finaliser. Il reste un ou deux détails, trois fois rien. Dans mon esprit, ça va se faire". Cette saison, Le Havre a fini à la 6ème place.