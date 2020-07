Mercato - Paul Pogba désormais ouvert à une prolongation avec Man United !

Désireux de quitter Manchester United à plusieurs reprises, notamment l'été dernier, Paul Pogba aurait finalement changé d'avis grâce à la très bonne période des Red Devils. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2021 (+1 en option pour Man United), n'est pas insensible aux 16 matchs consécutifs sans défaite de son équipe et du jeu produit dernièrement. En effet, avec l'explosion d'Anthony Martial et de Marcus Rashford, sans oublier l'énorme ajout de Bruno Fernandes depuis son arrivée en janvier, Man United est désormais en lice pour arracher une place en Ligue des Champions (5ème à 4 points de Leicester et un match en retard), et encore en course en Ligue Europa.

Ainsi, selon le Daily Mail, Pogba (27 ans) serait désormais prêt à consacrer son avenir à Manchester United ! Sa décision aurait été encouragé par les débuts prometteurs de son duo avec Bruno Fernandes, en plus des très bons résultats actuels. Si le champion du Monde 2018 prolonge, il deviendra l'un des plus gros salaires du club, aux côtés d'Alexis Sanchez et de David de Gea. Actuellement, Pogba touche 290 000 livres par semaine (environ 320 000 euros), avec un salaire annuel de plus de 8,5 millions d'euros (hors primes). Si elle se concrétise, la prolongation sera en grande partie liée à l'excellent travail d'Ole Gunnar Solskjaer !