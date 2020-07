Mercato - Paul Pogba proche de rempiler à Manchester United !

Longtemps motivé à l'idée de découvrir un nouveau challenge cet été, Paul Pogba serait finalement proche de prolonger à Manchester United, où il enchaîne les performances depuis la reprise.

Ce mercato s'annonçait comme le point d'orgue de son année 2020. Auteur d'une première partie de saison blanche (8 apparitions), Paul Pogba devait profiter des derniers mois de compétition pour briller et maintenir l'intérêt des plus grands clubs européens, le Real Madrid en particulier, pour tenter de quitter Manchester United cet été. Mais la crise du coronavirus est passée par là, entraînant avec elle toutes les projections du printemps. Et à la reprise, en juin, c'est un Pogba métamorphosé qui a renfilé le maillot des Red Devils (1 but et 2 passes en 8 matchs), qu'il ramène semaine après semaine sur les hauteurs du classement de Premier League (5e à égalité avec Leicester, 4e, et à un point de Chelsea, 3e).

La thèse d'un départ, elle, semble avoir été écartée. Non seulement parce que les clubs qui auraient pu se l'offrir en temps normal n'ont plus les moyens, mais aussi parce que le Français (27 ans) a retrouvé la motivation dans le nord-ouest de l'Angleterre. "Cette saison, on a encore deux objectifs: gagner l'Europa League et la FA Cup, donc on reste concentré sur ça", déclarait il y a quelques jours l'ancien havrais, qui a également dans le viseur le fameux big four du classement de Premier League, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Et pour cause, il se voit toujours à Old Trafford en 2020-2021. Et peut-être même bien au-delà.

Une annonce dès la fin de la saison ?

D'après les informations du Sun, un nouveau contrat de cinq ans est en cours de discussions entre le board mancunien et le Tricolore, actuellement engagé jusqu'en 2021 (+1 an en option). L'optimisme serait de rigueur dans les deux camps, puisque le tabloïd britannique parle d'une possible annonce dès la fin de la saison. D'ici-là, Pogba et les Red Devils auront un titre à jouer en FA Cup (demi-finale contre Chelsea dimanche, finale le 1er août) et une qualification pour la Champions League à aller chercher, contre West Ham (mercredi 22 juillet) et à Leicester (dimanche 26 juillet).