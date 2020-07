Mercato - Paulo Sousa négocie déjà avec Benfica !

Désireux de quitter les Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa négocie déjà avec le Benfica Lisbonne, qui est en quête d'un entraîneur.

Les jours de Paulo Sousa sont comptés. L'entraîneur portugais de 49 ans, encore sous contrat avec les Girondins jusqu'en juin 2022, a annoncé son départ à son groupe jeudi dernier, en pleine préparation de la nouvelle saison. Trop fatigué par les difficultés du projet et par le changement de cap de celui-ci, notamment en raison de l'absence d'argent pour pouvoir recruter, le technicien souhaite quitter le plus vite possible la Gironde, mais pas gratuitement.

En effet, hier, L'Equipe expliquait que Sousa a réclamé plus de 3 millions d'euros pour quitter son poste, ce qui équivaut à la moitié de ses salaires pour les deux dernières saisons. Mais visiblement, le Portugais négocierait déjà, de son côté, avec un autre club : le Benfica Lisbonne. Après avoir limogé Bruno Lage la semaine dernière, le club lisboète est en quête d'un nouvel entraîneur, et le futur ex-Bordelais est un nom qui revient souvent ces derniers jours. D'après France Football, Sousa négocie bel et bien avec le Benfica, et Bordeaux, de son côté, s'active pour lui trouver un successeur.