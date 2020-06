Mercato - Pep Guardiola a parlé avec Ismaël Bennacer

Arrivé l'été dernier au Milan AC en provenance d'Empoli, Ismaël Bennacer (22 ans) a tapé dans l'oeil des plus grands clubs européens. En effet, l'international algérien est visiblement dans le viseur de Manchester City et RMC Sport croit savoir que Pep Guardiola a pris le dossier en main. L'entraîneur des Citizen a fait du milieu l'une de ses pistes prioritaires et l'aurait appelé en personne pour lui expliquer le projet.

Toujours d'après la même source, Man City pourrait faire une "offre dans les plus brefs délais" et doubler le PSG, qui est aussi intéressé par les services du joueur. Bennacer, qui est lié au club lombard jusqu'en 2024, dispose d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros, lui qui en a couté 16 l'été dernier.